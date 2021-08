Sondagem: Cotrim Figueiredo e Iniciativa Liberal em crescendo

Os liberais chegam aos 4,5% no barómetro da Eurosondagem/Libertas para o Nascer do SOL, descolando do PAN e do CDS, e o líder do partido, João Cotrim Figueiredo, está pela primeira vez com saldo positivo, ultrapassando Catarina Martins e Rodrigues dos Santos no ranking da popularidade.





As férias de verão parecem ter feito bem a João Cotrim Figueiredo e ao Iniciativa Liberal, que registam as maiores subidas (tanto o líder na popularidade como o partido na intenção de voto) no Barómetro da Eurosondagem/Grupo Libertas para Nascer do SOL.

João Cotrim Figueiredo consegue mesmo passar de saldo negativo no mês de julho para, pela primeira vez neste Barómetro, contar com um saldo positivo. E, assim, ultrapassa o líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos (com um saldo ainda positivo), e a coordenadora bloquista, Catarina Martins (que, apesar de recuperar mais de três pontos percentuais, ainda mantém saldo negativo).

Também o IL acompanhou a tendência do seu líder, disparando na intenção de voto para 4,5%, cavando a distância em relação ao PAN e ao CDS.

O partido de Rodrigues dos Santos não sofreu qualquer alteração em relação ao mês de junho, tal como, aliás, o PSD de Rui Rio, enquanto todos os outros partidos com representação parlamentar registaram subidas, embora menos expressivas do que a do IL.

O PS de António Costa reforça a tendência para a maioria absoluta (agora com 41,3% contra 27,3% do PSD) e o Chega de André Ventura, depois de ter registado em julho e pela primeira vez desde as legislativas uma ligeira quebra, volta a atingir os 9% na intenção de voto dos portugueses.

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem com para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Almadense, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário do Sul, Diário de Viseu, Jornal Badaladas, Oeiras Actual (C.M. Oeiras) e Setubalense com o patrocínio do Grupo Libertas de 16 a 19 de Agosto de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa.O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1473 tentativas de entrevistas e, destas, 421 (14,0%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1052 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,02%, para um grau de probabilidade de 95,0%.Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 20 de agosto de 2021.O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa