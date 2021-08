Pelé organiza leilão com artigos de estrelas do futebol e do entretenimento para ajudar Brasil no combate à pandemia

Pelé vai leiloar 229 artigos de astros do mundo futebolístico e de celebridades globais. O dinheiro angariado será revertido para ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia de covid-19, país com o segundo maior número de mortes do mundo.

O leilão está marcado para o dia 22 de setembro e irá vender alguns pertences de Pelé, o único jogador brasileiro a conquistar três Copas do Mundo, como camisolas da seleção, do Santos e do New York Cosmos e fotografias assinadas pelo ex-jogador de 80 anos, considerado o maior de todos os tempos no Brasil.

Ainda na esfera do futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappé também vão leiloar artigos, que serão dos mais cobiçados. "Tudo o que é do Pelé as pessoas vão querer, mas se mencionarmos o nome do Ronaldo e do Mbappé, estes ícones serão procurados", assinalou o diretor executivo e presidente-executivo da Julien’s Auctions, sediada na cidade norte-americana de Beverly Hills, à agência Reuters.

Já fora do espetro do futebol, Pelé pediu ajuda aos seus amigos do mundo do entretenimento e de outros desportos. Justin Timbarlake, Maria Sharapova, e Mark Wahlberg serão alguns dos que irão entregar um elemento seu para leiloar.