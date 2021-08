Líderes mundiais condenam ataques e preparam próximas horas em Cabul

Depois de se registarem duas explosões em Cabul, uma junto ao aeroporto e outra perto de um hotel, começam a surgir as reações de preocupação perante um caos que já estava instalado e que se vê agora agravado por aquilo que se suspeita serem ataques terroristas. Até ao momento há relatos de vários feridos e vítimas mortais.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, utilizou o Twitter para se mostrar “muito preocupado” com os incidentes registados em Cabul e garantiu que a União Europeia (UE) vai “acompanhar a situação de perto”. “Os meus pensamentos vão para as vítimas e as suas famílias”, escreveu.

Na mesma rede social, David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, condenou aquele que considerou um “ataque horrendo e cruel”. “Um ataque horrendo e cruel. Estamos ao lado das famílias das vítimas e dos feridos”, lê-se.

Palavras apoiadas pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, que disse condenar “veementemente” este “horrível ataque terrorista”

Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu que as próximas horas continuarão a ser “extremamente perigosas” no Afeganistão. “Estamos a ser confrontados com uma situação muito tensa e estamos a coordenar-nos com os nossos aliados americanos”, disse Macron.

Entretanto, também o Governo alemão anunciou que Angela Merker cancelou uma visita a Israel, que estava agendada para o próximo fim de semana, devido à situação vivida em território afegão.

Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convocou, para esta quinta-feira à tarde, uma reunião do gabinete interdepartamental de crise (COBR). “O primeiro-ministro foi informado sobre a situação no aeroporto de Cabul e presidirá a uma reunião do COBR no final da tarde de hoje”, anunciou o seu porta-voz.

Já fonte da Casa Branca adiantou que o Presidente dos EUA, Joe Biden, está a avaliar a situação na Sala de Crise da Casa Branca, com o secretário da Defesa Lloyd Austin e o secretário de Estado Antony Blinken.

Sublinhe-se que um funcionário norte-americano veio dizer que o ataque, que envolveu dois homens-bomba e homens armados, junto ao aeroporto de Cabul terá sido executado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico. Segundo a mesma fonte, há militares norte-americanos feridos.

Recorde-se que desde que o Afeganistão ficou nas mãos dos talibãs, milhares de pessoas se têm reunido junto ao aeroporto para abandonar o país.

Esta quinta-feira, antes do sucedido, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália já tinham apelado aos cidadãos para abandonarem a zona do aeroporto de Cabul devido a ameaças terroristas”.