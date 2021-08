Jovem de 16 anos detido por tráfico de droga no Monte da Caparica

Um jovem de 16 anos foi detido, no domingo, por tráfico de estupefacientes na localidade do Monte da Caparica, no concelho de Almada, anunciou, esta terça-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a força de segurança afirma que, durante uma ação de patrulhamento, os militares “verificaram dois indivíduos a efetuarem troca de material entre si, assumindo um comportamento suspeito”.

Após serem abordados, “os indivíduos iniciaram fuga apeada”. Um deles foi intercetado e os militares verificaram que tinha na sua posse “diverso produto estupefaciente”.

Foram apreendidas 38 doses de haxixe, 120 euros em numerário e um telemóvel.

O detido foi presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Almada, para aplicação de medidas de coação.