Homem de 25 anos rouba casa com recurso a arma branca e ao fugir entra em anexo para furtar em Albufeira

Um homem de 25 anos foi detido, esta quarta-feira, por ter roubado e furtado duas casas em Albufeira. O detido tinha antecedentes criminais por ilícitos desta natureza.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito estava a ser investigado, desde julho, pelo crime de roubo, tendo sido possível apurar que o homem “entrou apartamento e roubou quatro jovens que se encontravam no seu interior, com recurso a uma arma branca”, detalha a GNR.

“As vítimas, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, viram os seus pertences serem subtraídos pelo suspeito”, explica a autoridade.

Já em fuga, o homem ainda entrou num anexo de uma habitação, “a cerca de 200 metros do roubo que havia cometido”, e furtou com a proprietária de 42 anos no seu interior.

No decorrer das diligências policias, os militares recuperaram o material furtado através do cumprimento de um mandado de detenção: dez relógios; diversos documentos e cartões bancários; uma máquina fotográfica; diversa bijuteria (fios, brincos, pulseiras e anéis) e diversas carteiras, malas e sacos.

O detido de 25 anos foi presente, esta quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Portimão, para aplicação de medidas de coação.