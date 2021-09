Reuniões da TAP são só em inglês

Nas reuniões do conselho de administração da TAP, empresa de bandeira nacional, a língua utilizada é o... inglês, porque os responsáveis com assento na empresa não são portugueses.

Ao que o Nascer do SOL apurou, a própria diretora de marketing, que está a responsável por promover Portugal no mundo, é espanhola.

O Nascer do SOL sabe também que as reuniões com os sindicatos são uma ‘verdadeira dor de cabeça’. «Não faz sentido uma empresa que é do Estado não ter ninguém no conselho de administração que fale português, como também não faz sentido quem faça a promoção de Portugal ser espanhola.

Como é que uma administração destas consegue ter longas conversas com os sindicatos se não partilha a própria língua?», questiona fonte ao Nascer do SOL.

Outro dos calcanhares de Aquiles na administração da companhia aérea diz respeito ao salário da atual CEO.

O ministro Pedro Nuno Santos tinha garantido que a futura líder iria receber menos que Antonoaldo Neves, mas Christine Ourmiére-Widener teve um corte de apenas 20% de salário quando os outros administradores sofrerem um corte de 30% e os trabalhadores tiveram cortes de 25%.