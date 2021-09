Vacinação de professores e pessoal não docente já chegou aos 99%

Professores, funcionários e alunos do 3.º ciclo vão ser todos testados independentemente do estado vacinal.





A vacinação do pessoal docente e não docente das escolas atingiu esta semana os 99%, segundo dados da Task Force, prestado à agência Lusa.

A meta foi alcançada a poucos dias do início do ano letivo, marcado para o período entre 14 e 17 de setembro.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, quando as escolas reabriram em abril, vai repetir-se a realização de rastreios antes do início das aulas, que vão abranger os professores e funcionários de todos os níveis de ensino e os alunos a partir do 3.º ciclo.

A Task Force sublinha que todas as pessoas em causa serão testadas, independentemente do seu estado vacinal, numa altura em que docentes e não docentes têm a vacinação completa e 75% dos jovens a partir dos 12 anos já receberam a primeira dose.