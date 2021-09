24 de setembro 2021

Radares. Travão a fundo

O Nascer do SOL revela-lhe tudo o que vai mudar com os novos radares de controlo de velocidade, alguns já em testes apesar de os contratos ainda não estarem assinados – mas estão quase. Estarão a todo o gás no último trimestre de 2022. E não é só a ANSR que terá novos aparelhos, PSP e GNR preparam revolução na caça aos infratores. E Lisboa prepara-se para avançar com limite de 30km/h.