"As pessoas estão a votar em plena normalidade", diz Miguel Albuquerque

O líder do executivo madeirense, da coligação PSD/CDS-PP, fez declarações aos jornalistas depois de exercer o seu direito de voto, na Escola Básica da Ajuda, em São Martinho, uma das dez freguesias que compõem o concelho do Funchal. “Fizemos uma campanha como tínhamos de fazer. Neste momento, estamos com humildade a aguardar os resultados e o juízo do povo”, declarou o sucessor de Alberto João Jardim, acrescentando que se verificou uma “dialética normal em democracia”, apesar da “maior ou menor acutilância dos discursos” dos diversos candidatos.

“Estas eleições são muito importantes, porque são eleições muito participadas, eleições de proximidade dos eleitos à população. As autárquicas são uma grande manifestação da nossa democracia participativa e está tudo a correr bem", rematou, garantindo que a elevada abstenção habitualmente registada na Madeira, acima dos 40%, não corresponde à realidade. “É uma falsa abstenção, uma vez que tem a ver com inúmeros residentes que fazem parte da nossa diáspora, que não residem cá, mas estão inscritos nos cadernos eleitorais”, asseverou.