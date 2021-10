PS. João Galamba e ministra da Agricultura abandonam direção de Costa

Nova composição do Secretariado Nacional do PS aprovada este sábado.





Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, abandonaram o Secretariado Nacional do PS. José Manuel Mesquita junta-se aos dois governantes e também está de saída do órgão.

Para o núcleo duro de António Costa regressam Jamila Madeira, Bernardo Trindade, João Tiago Silveira e Susana Amadora - todos ex-secretários de Estado -, Pedro do Carmo, presidente da Comissão de Agricultura, e Carla Tavares, reeleita presidente da Câmara da Amadora, também fazem parte das principais novidades do Secretariado Nacional dos socialistas.

Mantêm-se as ministras Mariana Vieira da Silva, Alexandra Leitão, Ana Mendes Godinho e Graça Fonseca, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues e o agora ex-presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina, bem como o ministro Pedro Nuno Santos, além de Porfírio Silva, Pedro Marques, Isilda Gomes, Marcos Perestrello, João Torres e os adjuntos João Azevedo e Pedro Cegonho.

Também Luís Patrão e Maria da Luz Rosinha, que até então integravam a Comissão Permanente do PS, vão integrar o Secretariado Nacional.

Além do Secretariado Nacional, a Comissão Nacional do PS aprovou este sábado a reeleição de José Luís Carneiro para o cargo de secretário-geral adjunto, a nova composição para a Mesa da Comissão e a Comissão Política Nacional.