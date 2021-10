Direção do PSD propõe eleições diretas para início de dezembro

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se esta quinta-feira, em Lisboa, para discutir as datas.





A direção do PSD propôs a realização das eleições diretas, com o propósito de eleger o próximo presidente do partido, para o dia 4 de dezembro. Caso haja a necessidade de uma segunda volta, os militantes do PSD voltam às urnas internas uma semana depois, ou seja, no dia 11 do mesmo mês.

Estas datas foram enviadas pela Comissão Permanente aos conselheiros nacionais, segundo informa a agência Lusa, e serão votadas no Conselho Nacional do PSD, esta quinta-feira, em Lisboa.

Recorde-se que, também de acordo com a agência Lusa, o Congresso dos sociais-democratas já tem data marcada para os dias 14 a 16 de janeiro.