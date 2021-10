Encontrada mulher desaparecida em Vila Real

Foi encontrada por uma equipa de bombeiros na tarde desta quinta-feira a mulher de 49 anos que estava desaparecida desde quarta-feira à noite na vila de Sabrosa, em Vila Real, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil Municipal.

A mulher, que aparentava estar bem fisicamente, foi encontrada nuns terrenos agrícola nas imediações de Sabrosa e que foi transportada para observação na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O alerta para o desaparecimento terá sido dado por familiares pelas 21h de ontem e as buscas decorreram desde essa altura, com vários elementos dos Bombeiros, da GNR, da Proteção Civil e ainda com a ajuda de alguns populares.

A operação decorreu em Sabrosa, onde vivia a mulher, e a coorporação da Cruz Branca de Vila Real terá disponibilizado um drone com infravermelhos para apoiar nas buscas.