5G. António Costa diz que Anacom "inventou pior modelo de leilão possível"

Primeiro-ministro não poupou críticas e diz que a demora do processo vai atrasar implementação do 5G em Portugal.





O primeiro-ministro não está contente com o modelo de leilão 5G criado pela Anacom e fez questão de o dizer no debate parlamentar: “O modelo de leilão que a Anacom inventou é o pior modelo de leilão possível. Nunca mais termina e está a provocar um atraso imenso do desenvolvimento do 5G em Portugal”, criticou António Costa.

E questionou ainda o poder das entidades reguladoras: “Quem construiu essa doutrina absolutamente extraordinária de que era preciso limitar os poderes dos governos para dar poderes às entidades reguladoras deve refletir sobre este exemplo do leilão do 5G para ver se é este o bom modelo de governação económica do futuro”.

O leilão, que foi criado pela Anacom vai quase no 200.º dia e o regulador até já mudou duas vezes as regras com o objetivo de acelerar o processo, o que não tem acontecido.

E esta não é a primeira vez que o modelo é criticado uma vez que as principais operadoras – NOS, MEO e Vodafone – têm sido vozes ativas no que diz respeito a mostrar o seu descontentamento. Os três operadores até entraram com providências cautelares mas ainda não foram decididas.