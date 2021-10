Paulo Núncio: "O aumento da despesa pública é o principal inimigo dos contribuintes"

Apesar de garantir que a proposta de Orçamento do Estado não é aquela de que o país precisa, Paulo Núncio acredita que será aprovada «com mais ou menos espetáculo de televisão ou com mais ou menos encenação», tal como tem acontecido nos anteriores. O centrista critica as declarações do ministro das Finanças, ao afirmar que «sem contas certas não há futuro», defendendo que «com estas contas e com este aumento brutal da despesa pública e da dívida pública, Portugal não tem futuro, porque prejudicam fortemente as possibilidades de o país crescer». O ex-secretário de Estado do Governo que privatizou a TAP condena a decisão de António Costa em reverter o processo e garante que «a partir do momento em que o Governo nacionalizou a TAP trouxe novamente para o Estado a responsabilidade de capitalizar a empresa». O responsável mostra-se ainda pouco otimista em relação ao desdobramento dos escalões de IRS, considerando que «é manifestamente pouco face aos anúncios que foram apresentados e recorda que atualmente é um imposto altamente progressivo, em que cerca de 16% das famílias com mais rendimentos já suportam 65% do valor total do IRS cobrado. Apoiante de Nuno Melo à liderança do CDS, Paulo Núncio diz que o eurodeputado é a pessoa certa para mobilizar o partido e fazer coligações com o PSD para voltar à governação.

O que acha da proposta do Orçamento de Estado para 2022?

Em primeiro lugar, a proposta do Orçamento de Estado apresentada demonstra, uma vez mais, que a esquerda é geneticamente incapaz de gerar prosperidade económica. Foi sempre assim no passado e infelizmente continua a ser assim. Está no ADN da esquerda. As estimativas apontam para que Portugal, nos próximos anos, em termos de PIB per capita, seja ultrapassado por países como a Polónia, a Hungria, a Roménia, a Letónia e a Eslováquia. E, nesse sentido, este Orçamento é mais um passo numa trajetória lenta de empobrecimento do país face aos seus congéneres europeus. Não é o Orçamento de que o país precisa. Por outro lado, nos últimos 26 anos, o PS governou 19, ou seja, 75% do tempo. O centro-direita, através de coligações PSD-CDS, apenas governou sete anos e numa situação de bancarrota e, por isso, o empobrecimento relativo do país é um marca da governação de esquerda dos últimos 19 anos. Em segundo lugar, a proposta de Orçamento do Estado também vem demonstrar, uma vez mais, que um Governo de esquerda significa mais despesa pública, mais dívida pública e consequentemente uma carga fiscal elevadíssima. Mais uma vez, está no ADN da esquerda.

Disse recentemente que a dívida pública subiu nos últimos anos quase tanto quanto a ajuda financeira de 78 mil milhões...

Este Orçamento do Estado é preocupante, porque a despesa pública e a dívida pública crescem para níveis avassaladores e Portugal não consegue aguentar este nível de despesa e de endividamento. Em termos de despesa, em 2022, de acordo com as previsões do Governo, atingirá pela primeira vez os 105 mil milhões de euros. Cresce 25 mil milhões de euros face à que existia em 2014 com o fim do programa de ajustamento. E só nos últimos três anos a despesa pública primária cresceu 14 mil milhões de euros.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber o jornal em sua casa. Saiba como aqui.