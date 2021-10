Vieira teve cúmplices no Benfica para vender ações a Textor

Escutas intercetaram instruções para o negócio ser tratado com máxima confidencialidade, com promessa de comissões de 3,5 milhões de euros para colaboradores de Vieira, que seriam pagas pelos acionistas da SAD enganados no valor das ações. José Guilherme, um deles, diz ao Nascer do SOL não se sentir traído.





Por Felícia Cabrita e Marta F. Reis

Na tentativa de, secretamente, reunir 25% do capital da Benfica SAD para o vender ao investidor norte-americano John Textor, o ex-presidente do clube, Luís Filipe Vieira - cérebro da operação, segundo o Ministério Público (MP) -, arregimentou a cumplicidade de dois colaboradores próximos dele e da instituição, aos quais estavam prometidas elevadas comissões depois de o negócio se concretizar - soube o Nascer do SOL de fonte conhecedora da investigação ao processo Cartão Vermelho, que em julho motivou a detenção de Vieira, atualmente com a medida de coação de proibição de contactar com administradores da SAD e restantes arguidos do processo e passaporte apreendido.

