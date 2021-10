José Cid: "Sou provocador, mas mentiroso não sou, é por isso que as pessoas gostam de mim"

José Cid abriu-nos as portas da sua Quinta em Mogofores, Anadia. É na tranquilidade da sua casa, e ao lado da mulher, Gabriela Carrascalão, que viajamos pelos seus quase 80 anos de vida e mais de 60 de carreira. Continua a sonhar com palcos e música, aquela que nunca deixou de encher as principais salas de espetáculos do país.





Quais são as recordações que tem da sua infância, primeiro na Chamusca e, mais tarde, aqui, na Anadia, para onde se mudou com 11 anos?

Nasci no Ribatejo, na Chamusca, e quando o meu avô morreu viemos para aqui, para esta área, para Mogofores, mas eu continuo a ir com muita frequência à Chamusca. Tenho lá muitos amigos. As recordações que tenho da minha infância na Chamusca são com os meus amigos, eu não brincava com os meninos lá da terra, brincava com os rapazes da rua, diziam asneiras e brincavam muito mais, corriam muito mais, jogávamos à bola… Quando havia cheias - agora estão muito mais controladas, mas naquela altura havia três cheias por ano - nós fazíamos jangadas de cana e íamos até ao Tejo… Olha, uma vez íamos morrendo…

Tinham que idade?

Éramos muito miúditos. Nessa altura 9 anos, 10…

Havia muita liberdade?

Muita. No sentido de correr na rua, de brincar na rua...

E depois mudaram-se para aqui [Anadia]…

Aqui fiz novos amigos, ainda tenho alguns desse tempo de infância… Agora são rapazes com 75, 80 anos. Vemo-nos por aí nos cafés da terra e com alguns falo com frequência.

E como foi essa mudança na altura?

O meu pai tinha ido casar à Chamusca com uma senhora Cid, e ali fez a sua vida. Fez uma fábrica de concentrados de tomate - vendeu na guerra concentrados de tomate para os alemães, Portugal era neutro e o negócio era esse. Depois, quando o meu avô morreu, em 1950, herdou esta casa, que era uma casa agrícola bastante considerável - talvez a maior aqui do concelho - e veio para aqui trabalhar, com a minha mãe, a repor as vinhas e a adega. Vim com eles…

Mas foi durante quatro anos para o Colégio Jesuíta, em Santo Tirso. Onde também estava o Pinto da Costa.

Foi àquilo que se costuma chamar ‘menino de colégio’.

