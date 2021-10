26 de outubro 2021

Parlamento debate Orçamento do Estado. Acompanhe em direto

O primeiro dia do debate sobre a votação do Orçamento do Estado na generalidade já arrancou no Parlamento, esta terça-feira. A confirmarem-se os votos contra do BE e do PCP, o OE 2022 não será aprovado. Acompanhe aqui o debate em direto.