Floyd Mayweather gera polémica por se recusar a tirar foto com fã por causa de unhas pintadas | Vídeo

Floyd Mayweather Jr. está envolvido em polémica, depois de ser filmado a recusar posar para uma fotografia com um adolescente, alegadamente porque este tinha as unhas pintadas.

O momento aconteceu no final de um jogo da NBA em Los Angeles, no último sábado, e foi divulgado inicialmente pelo TMZ.

Nas imagens, o jovem aproxima-se do ex-pugilista, de 44 anos, para pedir uma fotografia. Contudo, Mayweather acaba por ignorá-lo e atira: “Tens as unhas pintadas, eu não tiro fotos com homens de unhas pintadas”. Depois, o norte-americano, que é reconhecido como um dos melhores lutadores de todos os tempos, acaba por se afastar.

“Floyd é homofóbico. Vocês viram isto primeiro. O Floyd não quer tirar uma foto comigo porque as minhas unhas estão pintadas. A sério?”, diz o adolescente para a câmara.

Questionado sobre o sucedido, um representante de Mayweather negou as acusações de homofobia e alegou que este estava apenas com pressa para sair do jogo. No entanto, testemunhas disseram ao TMZ que o ex-pugilista posou para fotos com outros fãs na mesma altura.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que Mayweather é acusado de homofobia. Em 2017, durante um evento promocional, e num confronto com Conor McGregor, Mayweather proferiu um comentário que acabou por gerar controvérsia, após usar a palavra homossexual como se de um insulto se tratasse.