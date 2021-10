SEF substituído

O problema de virem uns inspectores mais alarves do SEF, e acabar-se com a instituição inteira por isso, não me parece bem. Nem falo do que pode acontecer aos ditos inspectores, que provavelmente não devem ter essa função.

A questão ia ser debatida na AR. E deve ter sido. Mas será que se justifica? Por alarvidade de agentes, a pergunta que se põe é esta: deveria alguma Polícia manter-se? Ou pretende-se reforçar umas ainda piores para os cidadãos, com o fim desta?

Só pela ideia, já acho bem pôr-se em causa este ministro da Administração Interna (que de qualquer modo cairá com este Governo). Mais por isto, que consta ser responsabilidade sua, do que pelo desastre do carro (maior responsabilidade de terceiros) ou até pelos incêndios (de que parece bem redimido).