Três obras arrestadas de João Rendeiro foram vendidas através da leiloeira Christie's

Três das 124 obras de arte da coleção de João Rendeiro, que estavam arrestadas pela Justiça, foram vendidas através da leiloeira Christie’s. Segundo avança o jornal Expresso, a venda das peças ocorreu entre março de outubro de 2021.

A venda de três quadros do artista norte-americano Frank Stella terá rendido 229 mil euros ao ex-banqueiro. A publicação revela ainda que uma das obras foi vendida no dia quem Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão, em maio, e outra quando já se encontrava em fuga, há cerca de um mês. Os compradores não estão identificados no site da Christie’s.

Recorde-se que quando foi arrestada pela Justiça, em novembro de 2010, para garantir o pagamento de indemnizações aos lesados do BPP, a coleção permaneceu na casa de João Rendeiro e a mulher do ex-banqueiro, Maria de Jesus, foi nomeada sua fiel depositária.

Após a fuga do ex-líder do BPP, o tribunal ordenou uma busca às obras, mas a Polícia Judiciária não encontrou 15 das 124 peças da coleção, havendo, pelo menos, duas obras que não correspondiam à descrição que constava do auto de apreensão, e outras que podem ser falsas.