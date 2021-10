Arma disparada por Alec Baldwin tinha bala verdadeira, afirmam autoridades

Alec Baldwin disparou uma bala de chumbo quando usava um revólver Colt de calibre 45, que acabou por matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, acertando ainda no ombro do diretor Joel Souza, durante os ensaios do filme ‘Rust’, avançou a agência Reuters.

As novas informações foram reveladas pelo xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, numa conferência de imprensa, esta quarta-feira.

As autoridades norte-americanas recolheram três armas de fogo, algumas peças de vestuário e 500 munições, que serão agora avaliadas pelo laboratório criminal do FBI - Federal Bureau of Investigation (equivalente à Polícia Judiciária), indicou Adan Mendoza.

A bala que chegou a atingir Joel Souza foi recuperada, levando as autoridades a constatar que possivelmente a mesma bala acertou em Halyna Hutchins e Souza.

"Considerá-la-íamos uma bala viva – expressão que indica que a munição era verdadeira – porque saiu da arma e obviamente causou a morte da Sra. Hutchins e feriu o Sr. Souza", disse Mendoza.

Ainda não foram apresentadas acusações ao ator Alec Baldwin nem ao assistente de produção, Dave Halls, que seria o responsável por verificar se as balas eram próprias para o uso.

Mesmo com Baldwin a cooperar com a polícia, a procuradora do caso não descarta a possibilidade de o responsabilizar criminalmente, uma vez que “todas as opções estão sobre a mesa”, assinalou Mary Carmack-Altwies na mesma conferência de imprensa.

Depois da pausa para almoço, seguiu-se o ensaio das gravações do filme western 'Rust’, quando Dave Halls disse a Alec Baldwin que a arma estava pronta para disparar, causando a morte da diretora de fotografia.

O trágico incidente já suscitou um debate no mundo cinematográfico sobre os protocolos de segurança em Hollywood, se armas verdadeiras devem continuar a ser usadas neste tipo de contexto.

Interrogado sobre esta questão, o xerife de Santa Fé disse que a indústria do cinema tem um bom passado relativamente ao uso e segurança nas armas, contudo salientou que “houve alguma complacência no cenário” de ‘Rust’.