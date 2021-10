Sporting vence Vitória de Guimarães e iguala FC Porto na liderança da Liga Bwin

Sporting vence Vitória de Guimarães por 1-0 no Estádio de Alvalade, este sábado. Com o empate do Benfica no Estoril, os leões sobem para o primeiro lugar, ficando colado ao FC Porto no mesmo lugar do pódio do campeonato.

Depois de Pedro Gonçalves ter visto o golo, que podia ter inaugurado o marcado, anulado pelo VAR, aos 27', Coates voltou a ser o salvador dos leões e fez o único golo da partida, aos 31'.

Após os jogos das grandes três equipas, a tabela de classificação sofreu alterações com o empate das águias no Estoril, caindo do primeiro lugar para o terceiro. Agora no topo da classificação está o FC Porto com 26 pontos, bem como o Sporting, mas que pela diferença de golos marcados e sofridos, está em segundo lugar da Liga Bwin. Já o Vitória de Guimarães está em sétimo lugar, com 13 pontos.