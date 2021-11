António Vaz Carneiro: "Com o mesmo dinheiro da covid-19 podíamos curar a maioria dos cancros"

Compreendemos o que ouvimos e lemos? É a pergunta que dá mote à aula que vai dar esta segunda-feira na Aula Magna. A covid-19 vem mudar os manuais?

Sim e não. A comunicação em Medicina é algo estudado há muitos anos. Há muita preocupação dos sistemas de saúde de tentar comunicar com os cidadãos. Por cidadãos entendemos as pessoas que têm saúde, os doentes, os familiares, os jornalistas, as associações. Se alguém tem Alzheimer, é muito melhor se os doentes e cuidadores conhecerem bem a doença. Uma pessoa com doença coronária beneficia imenso em saber o que deve ou não deve fazer.

E falta de literacia já era uma das preocupações pré-covid.

Sim, em todo o mundo. Sabemos que a comunicação de dados em saúde é difícil. Ao longo dos anos tenho-me concentrado na parte da investigação clínica e em como transmitir às pessoas estudos que têm consequências para os doentes. E mesmo sem falar da biomédica básica, temos estudos cada vez mais complexos, cada vez mais informação e portanto chegamos a uma tempestade perfeita em que a nossa capacidade de compreender aquilo que nos está a ser dito é muito pequena perante a complexidade.

Na covid-19 isso foi levado ao expoente da loucura, com novas informações todos os dias.

A covid-19 nesse sentido trouxe os problemas a que já estávamos habituados e trouxe problemas novos. Se nós não soubermos o que é uma taxa, se disser que a taxa de infeção da covid-19 baixou de 13% para 10% ninguém percebe o que estou a dizer. As pessoas ficam com uma vaga ideia e tecem as suas considerações em função disso. Se perguntasse à maior parte das pessoas como interpretam o facto de uma vacina ser 95% eficaz, dirão ‘é fácil: se 100 doentes apanhavam covid-19, vacinando-os só apanham cinco’, quando não é nada disso.

