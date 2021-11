Ação de fiscalização de trânsito da GNR ajuda a recuperar viatura que tinha sido roubada em 2018

A GNR recuperou uma viatura furtada, que circulava com matrícula e documentação falsificada, no concelho de Vila do Conde.

Em comunicado, esta quarta-feira, a força de segurança explica que o veículo foi recuperado no âmbito de uma ação de fiscalização de trânsito.

Ao abordarem uma viatura, os militares da GNR “verificaram que a matrícula utilizada não correspondia ao número de quadro”. No seguimento da ação policial, e após diligências policiais, “foi verificado que a viatura tinha sido furtada em 2018, tendo também sido falsificada a apólice de seguro”.

A força de segurança apurou ainda que, em maio de 2020, “havia sido apresentada uma denúncia no Posto Territorial de Grândola, em que o lesado se queixou por receber várias faturas de concessionárias de autoestradas e ‘scuts’ associadas à matrícula de um veículo de sua propriedade e que coincidia com a matrícula falsa da viatura agora apreendida”.

O suspeito, um homem com 56 anos, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.