Ole Gunnar Solskjaer já não é treinador do Manchester United

A direção do Manchester United reuniu-se de emergência na noite de sábado, após a derrota frente ao Watford por 4-1, e decidiu rescindir contrato com Ole Gunnar Solskjaer. A notícia foi oficializada esta manhã.

“O Manchester United anuncia que Ole Gunnar Solskjaer deixou o seu cargo como treinador. Ole será sempre uma lenda do Manchester United e é com pesar que chegamos a esta decisão difícil”, lê-se num comunicado publicado no site do clube inglês.

O clube descreve as últimas semanas do treinador como “dececionantes”, mas sublinha que os resultados “não devem ofuscar todo o seu trabalho nos últimos três anos para reconstruir as bases para um sucesso a longo prazo”.

“Ole sai com os nossos sinceros agradecimentos pelo seu esforço incansável como treinador”, afirma o clube.

“O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não apenas pela sua história como jogador, mas também como um grande homem e um treinador que nos proporcionou muitos momentos fantásticos. Ele será sempre bem-vindo a Old Trafford como parte da família do Manchester United”, acrescenta.

O lugar de Solksjaer será ocupado temporariamente por Michael Carrick, enquanto o clube “procura um treinador interino” para treinar a equipa até ao final da época.

O norueguês, que foi jogador do United durante quase uma década até 2007, era treinador dos 'red devils' desde 2018, altura em que substituiu José Mourinho.