Homem que distribuiu cópias de 'Squid Game' terá sido condenado à morte na Coreia do Norte

Um homem norte-coreano terá sido condenado à morte por distribuir cópias da série ‘Squid Game’. Quem as comprou será condenado a penas que vão desde os cinco anos a prisão perpétua. Segundo revela a Radio Free Asia (RFA), a execução será levada a cabo por um pelotão de fuzilamento.

O homem terá adquirido uma cópia da série sul-coreana na China e levou-a para a Coreia do Norte, onde vendeu várias pen drives com cópias. Um aluno do ensino secundário foi condenado a prisão perpétua por ter comprado uma das cópias, enquanto outros seis foram condenados a cinco anos por assistirem à série.

Fontes revelaram ainda à RFA que os professores e administradores da escola onde ocorreu o tráfico, foram expulsos e enviados para trabalhar em minas como castigo pelo “lapso”:

“Isto começou na semana passada, quando um aluno do ensino secundário comprou secretamente uma pen USB com o drama sul-coreano ‘Squid Game’ e assistiu com um dos seus melhores amigos durante uma aula”, explicou fonte da polícia da província de North Hamgyon ao serviço coreano da RFA.

“O amigo contou a vários outros alunos, que ficaram interessados, e então partilharam a sua pen drive com eles. Foram apanhados através de uma denúncia”, acrescentou.

Os acusados foram detidos ao abrigo da ‘Lei sobre a Eliminação do Pensamento e Cultura Reacionários’, aprovada em janeiro deste ano, que tem como objetivo impedir que materiais como filmes, séries, músicas, livros e roupa dos Estados Unidos, Coreia do Sul ou Japão se difundam pela população.

A série ‘Squid Game’ estreou a 17 de setembro e rapidamente se tornou no maior sucesso da Netlix e conta já com mais de 111 milhões de visualizações, ultrapassando ‘Bridgerton’ que contava com 82 milhões de visualizações nos primeiros 28 dias após o lançamento.