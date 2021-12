Sporting vence o Benfica e continua a partilhar liderança com o FC Porto

‘Leões’ venceram as ‘águias’ por 3-1 no Estádio da Luz.





O Sporting CP venceu, esta sexta-feira, o SL Benfica por 3-1, num jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio da Luz.

Os ‘leões’ inauguraram o marcador logo na primeira parte – ao minuto 8 – com um golo de Sarabia. Já nos descontos (45+1’), os sportinguistas voltaram a gritar golo na Luz, mas o lance de Paulinho foi invalidado.

Já na segunda parte, ao minuto 62’, Paulinho vinga-se e faz o 2-0. Poucos minutos depois, ao minuto 68’, Matheus Nunes segurou a vantagem dos leões, com três bolas a zero.

O Benfica tentou reduzir o resultado, mas o VAR anulou o golo de Darwin, marcado ao minuto 81’. Pizzi viria a conseguir reduzir a vantagem para 3-1 já ao minuto 90+6'.

O Sporting volta a juntar-se agora ao FC Porto, que esteve isolado na liderança do campeonato durante umas horas, após a partida com o Portimonense, tendo ambos 35 pontos. Segue-se o Benfica com 31.