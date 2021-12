PSD vai a votos sozinho nas eleições legislativas

A proposta de coligação com os centristas e também com o PPM não será submetida ao Conselho Nacional desta noite.





A direção do PSD chumbou, esta terça-feira, uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Agora, o partido liderado por Rui Rio irá a votos sozinho nas eleições legislativas, que decorrem a 30 de janeiro.

Segundo avança o Observador, a proposta de coligação com os centristas e também com o PPM recebeu apenas três votos a favor e não será submetida ao Conselho Nacional desta noite.

Rui Rio não se terá pronunciado sobre o assunto.

De sublinhar que o líder dos sociais-democratas já escolheu as cabeças de lista do PSD nos vários círculos eleitorais do partido para as eleições legislativas.