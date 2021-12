Sistema de saúde afegão perto do colapso devido a sanções contra Talibãs

O sistema de saúde do Afeganistão está à beira do colapso devido às sanções ocidentais contra os Talibãs, uma vez que o país enfrenta vários surtos de doenças e uma crise de subnutrição crescente, alertam investigadores

Com o país a atravessar uma profunda crise humanitária desde a tomada do poder pelos Talibãs em agosto deste ano, com níveis crescentes de fome e colapso económico a bater à porta, muitos médicos não são pagos há meses e as instalações de saúde carecem de materiais para tratar os doentes.

Paul Spiegel, diretor do Centro de Saúde Humanitária da Universidade Johns Hopkins, disse que numa recente viagem de cinco semanas que fez ao país tinha visto hospitais públicos – que servem os mais vulneráveis – com falta de combustível, medicamentos, produtos de higiene e materiais como sacos de colostomia.

“É muito mau e vai ficar muito pior”, disse ainda Spiegel, ex-chefe de saúde pública do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, entre outras atribuições humanitárias de alto nível, ao The Guardian. “Há seis surtos simultâneos de doenças: cólera, um surto massivo de sarampo, poliomielite, malária e dengue, para além da pandemia de coronavírus”, enumerou.