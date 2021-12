Portugal. Poder de compra cai para 76,4% da média europeia em 2020

No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, expresso em paridades de poder de compra, situou-se em 76,4% da média da União Europeia em 2020, valor inferior em 2,2 pontos percentuais ao verificado em 2019 (78,6%) “refletindo, em larga medida, o maior peso relativo em Portugal das atividades económicas mais afetadas pelo contexto pandémico”.

Segundo o gabinete de estatística, em Portugal, em termos nominais, o PIB per capita diminuiu 6,8% no ano passado, determinado pela redução nominal do PIB (-6,7%), uma vez que a população em 2020 foi marginalmente superior ao ano anterior.

“Os países com reduções mais substanciais do PIB per capital medido em PPC em 2020 são aqueles em que as atividades relacionadas com o turismo tinham um peso mais expressivo em 2019 e que registaram fortes reduções em 2020”, explica o INE.

Entre os 19 Estados-membros que fazem parte da zona euro, Portugal manteve a 16.ª posição no ano passado, estando assim abaixo de países como Estónia (84,2%), da Espanha (84,4%) e da Lituânia (86,9%) e à frente da Letónia (70,4%), Eslováquia (70,1%) e Grécia (62,4%).