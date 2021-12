Assalto Otamendi. PJ afastou GNR do caso

Por Felícia Cabrita e Vítor Rainho

Tudo começou umas horas antes da cena final. Quatro homens, devidamente encapuzados, fazem um buraco numa rede, atrás do campo de golfe 2, junto à Herdade da Apostiça, e dirigem-se à casa de Otamendi, jogador do Benfica, que ainda vinha a caminho, depois de ter jogado em Famalicão, onde o clube da Luz ganhou por 4-1. Os homens colocaram-se junto à garagem da casa do jogador, na Herdade da Aroeira, na margem sul, e aí se mantiveram até que o futebolista aparecesse.

No interior da herdade, suspeita-se que outros cúmplices tenham entrado pela porta oficial do condomínio e tenham ficado escondidos. Quando o relógio já se aproximava da uma da manhã, de domingo para segunda, surge Otamendi à porta de casa e é, de imediato, manietado com um cinto, que lhe terá sido colocado à volta do pescoço. A partir daí, começava o terror.

O jogador, já no interior da casa, terá sido colocado na casa de banho com um dos filhos e a mulher noutro compartimento com a filha, permitindo aos assaltantes andarem pela casa onde encontraram ‘milagrosamente’ cerca de trezentos mil euros, além de relógios e joias valiosas. Segundo fontes próximas do processo, a empregada responsável pelas crianças também estaria em casa.