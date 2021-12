Saiba quais são as novas medidas que vão estar em vigor até 10 de janeiro

Testagem

• Número de testes gratuitos nas farmácias com acordo com o Estado sobe de quatro para seis por mês por pessoa. Segundo a lista no site do Infarmed, há agora 1071 farmácias neste programa



“Contenção” começa uma semana mais cedo, às 00h de dia 25

• Teletrabalho obrigatório

• Encerramento de creches e ATL

• Encerramento de bares e discotecas

• Redução de lotação apenas nos estabelecimentos comerciais, com limite de uma pessoa por 5m2

• Teste obrigatório negativo para acesso a hotéis e alojamento local, casamentos e batizados, eventos empresariais, espetáculos culturais e recintos desportivos (cai a regra de estádios com menos de 5 mil adeptos não precisarem de teste à entrada).

Medidas especiais para o Natal e Ano Novo

• Nos dias 24 e 25 e 30, 31 e 1 de janeiro, é obrigatório teste negativo para acesso a restaurantes, casinos e festas de fim de ano

• Ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas proibidos no réveillon

• Proibição do consumo de álcool na via pública

Recomendações

• O Governo recomenda ainda festas pouco alargadas no Natal, máscara quando não se está a comer e ventilação frequente das salas