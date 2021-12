Red devils preparam nova casa

O estádio de Old Trafford, em Manchester, conta 111 anos de história, e neles largas centenas de jogos com o Manchester United como anfitrião.

O destino encarregou-se de tornar o ‘Teatro dos Sonhos’ num dos estádios mais emblemáticos do futebol inglês, bem como do futebol internacional. Ao longo dos anos, foi palco de importantes jogos na história do maior desporto mundial, como a mítica vitória dos red devils sobre o Benfica de Eusébio, em 1966, altura em que o clube da Luz saiu derrotado de Manchester por 3-2, nos quartos-de-final da Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Agora, no entanto, está na hora de dar ao emblema onde jogam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, uma novo e refrescado rosto.

O clube, através de uma publicação no seu website oficial, anunciou que foi ‘lançada a primeira pedra’ do projeto para modernizar o estádio Old Trafford. «Os adeptos do Manchester United foram informados sobre os fantásticos planos para modernizar Old Trafford, juntamente com a garantia de que serão consultados sobre o processo. Reuniões iniciais foram realizadas entre o clube e uma série de empresas de arquitetura e engenharia para apresentar as suas credenciais como potenciais parceiros para o projeto», começa por avançar o clube.

As reuniões «produziram ideias potenciais empolgantes, embora seja importante observar que ainda estamos em um estágio inicial e é prematuro falar sobre calendários», disse Collette Roche, diretora de operações do Manchester United, numa reunião do Fans’ Forum do clube, citada no website dos red devils.

A própria deu ainda outra garantia sobre o projeto: o United mantém em aberto as opções para melhor abordar a modernização de Old Trafford, mas o emblema pretende ficar no mesmo sítio onde se ergue, atualmente, o estádio. Isto para além de desejar levar a cabo o projeto por fases, de forma a evitar que a equipa precise de se mudar.

É ainda cedo para falar em orçamentos e eventuais aumentos da capacidade do estádio, e o plano final será feito «com base na análise e na consulta», disse Roche, «sem ideias preconcebidas ou limites».

Recorde-se que Old Trafford, que já passou por várias alterações nos últimos anos, tem uma capacidade para receber 73 mil pessoas. O estádio foi palco, na história do Manchester United, da conquista de 18 títulos da Premier League, duas Ligas dos Campeões, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia, entre muitos outros troféus conquistados pelo Manchester United.