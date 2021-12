Seis pessoas morreram na China a tentar encontrar ouro numa mina

Mina abandonada estava encerrada desde 2018, tendo as vítimas acedido ao local através de buracos.





Seis pessoas morreram na provínicia de Shanxi, no centro da China, quando tentavam encontrar ouro numa mina abandonada.

A notícia foi avançada pela cadeia de televisão estatal CCTV, que adiantou que, depois de várias horas de busca, os cadáveres foram encontrados na tarde de segunda-feira a uma profundidade de 2.700 metros na mina abandonada, que estava fechada desde 2018. As vítimas terão acedido ao local através de buracos.

Residentes locais disseram que a prática de "limpar ouro", com o uso de cianeto de sódio e outros químicos para dissolver o ouro em pequenas proporções e separá-lo da rocha, é comum, mesmo tendo em conta o risco de evenenamento que tem implica, sendo que tem causado numerosas baixas em áreas mineiras nos últimos anos.

As minas ilegais são frequentemente mal ventiladas, o que multiplica as hipóteses deste tipo de acidentes.

De acordo com a CCTV, a área, onde nasce o rio Sushui, é rica em recursos minerais como o cobre, ouro e prata, tornando a mineração ilegal um fenómeno comum apesar dos esforços governamentais para a erradicar.

Segundo dados do Gabinete Nacional de Estatísta chinês, a província de Shanxi é um dos centros mineiros da China, sendo o maior produtor de carvão (27% do total) do país.