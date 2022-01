2022... E agora?

Open só para vacinados - Irá Djokovic falhar o Open da Austrália?

O calendário desportivo mundial começa em grande logo no mês de janeiro, com o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Já se sabe que Dominic Thiem não participará nesta edição da competição, mas a grande incógnita está sobre a presença de Novak Djokovic. O estado da sua vacinação contra a covid-19 está por revelar, e o Open da Austrália mantém-se fiel à sua posição: sem vacina, Djokovic não poderá participar no torneio. O tempo está a esgotar-se, e não há sinais de quebra de nenhum dos lados. Recorde-se que Djokovic é o tenista com mais títulos do Open da Austrália conquistados (9), e que o sérvio desistiu da ATP Cup, que se deveria realizar logo a partir do 1 de janeiro.

Jogos polémicos - Os Jogos de Inverno que não passarão sem polémica

Logo em fevereiro de 2022 arrancam os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. A capital chinesa será palco do maior evento desportivo (de Inverno) no mundo, e a escolha levantou polémica e levou várias delegações a avançar com boicote ao evento. Aliás, os próprios americanos afirmaram que não enviarão qualquer oficial do seu Governo aos Jogos, como forma de protesto contra a quebra de direitos humanos verificada no país, relativamente ao tratamento das suas populações Uyghur. A Austrália anunciou que avançaria também com boicote aos jogos, tal como o Reino Unido, Canadá, Kosovo, Japão, Estónia e a Bélgica.

Tensão no ar - Vem aí uma emocionante temporada de F1

A Fórmula 1 fechou o ano de 2021 com estrondo, após a emocionante vitória de Max Verstappen em Abu Dhabi. Este ano, as hostilidades arrancam, oficialmente, a 18 de março, com o Grande Prémio do Bahrain. E a temperatura na Fórmula 1 está prestes a atingir recordes. A Mercedes não ficou satisfeita com a forma como a Red Bull conquistou o título na competição dos pilotos, e os alemães vão procurar vingar nesta nova temporada, agora com George Russell a acompanhar Sir Lewis Hamilton.

Mesmo longe do eterno confronto Verstappen vs Hamilton, as coisas estão interessantes: Valtteri Bottas vai para a Alfa Romeo, onde correrá lado a lado com o estreante Guanyu Zhou, depois das saídas de Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

Já Alex Albon estará de regresso, depois de ter deixado a Red Bull em 2020, para ocupar o lugar deixado por George Russell na Williams.

Mundial do Qatar - 2022 é ano de Campeonato do Mundo

O Campeonato do Mundo de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, e está tudo a postos para mais uma épica competição entre as melhores seleções nacionais do planeta. Portugal ainda não garantiu o seu lugar na prova, mas quem já assegurou a presença no país do Médio Oriente é, por exemplo, a Alemanha, a França, o Brasil e a Argentina (campeã em título da Copa América), entre outras seleções nacionais.

Quem está ainda na dúvida é a Itália, campeã europeia em título, cujo percurso até ao Qatar pode cruzar com o português nos play-offs.

Será desta? - Nova temporada de MotoGP, nova oportunidade

A 6 de março arranca a nova temporada de MotoGP, e Miguel Oliveira, o piloto português da KTM, tem a oportunidade de se redimir dos erros do passado, que o deixaram muito aquém do expectável no Campeonato do Mundo de 2021.