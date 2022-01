Presidente da República promulga novas medidas de combate à pandemia

Informação foi avançada no site oficial da presidência.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira as novas medidas de combate à pandmeia de covid-19.

Numa nota divulgada pelo site oficial da Presidência, lê-se: "O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença Covid-19".

Recorde-se que o Governo reuniu esta quinta-feira em Conselho de Ministros para aprovar um conjunto de novas medidas, entre elas a isenção de testagem ou isolamento para quem já recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Da reunião saiu também a confirmação de que as aulas recomeçam esta segunda-feira, dia 10 de janeiro.