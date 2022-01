Premier League. Duelos de titãs em tempos de cólera

Avizinha-se mais uma interessante jornada da Premier League, e com ela uma lista de desafiantes duelos entre os principais emblemas do mais alto escalão do futebol inglês.

No sábado, no Etihad Stadium, o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai receber o Chelsea de Thomas Tuchel, numa altura em que o histórico recente entre estas duas equipas não podia estar mais renhido, com uma ligeira vantagem para o emblema de Londres: nos últimos cinco jogos, os citizens venceram dois, e os blues três.

Mais, os dois titãs do futebol inglês enfrentam-se numa altura em que ocupam os primeiros dois lugares da tabela classificativa, com a equipa treinada por Pep Guardiola a liderar, 10 pontos à frente da turma de Thomas Tuchel. Significa isto que o Chelsea, em caso de vitória, alcançará uma importante aproximação aos rivais de Manchester, uma equipa que desde outubro do ano passado não conhece outro sabor a não ser o da vitória, na Premier League. O Chelsea, por sua vez, falhou a vitória nos últimos dois jogos da liga, tendo de se contentar com o empate.

Um pouco mais a sul, em Birmingham, o Aston Villa recebe o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes. Isto em plena polémica em torno do internacional madeirense e o seu descontentamento com o desempenho do clube, que está bem longe do topo da tabela classificativa. Em entrevista à Sky Sports, Ronaldo confessou manter a ambição, mas não evitou falar das dificuldades por que têm passado os red devils nesta temporada (já vão no terceiro treinador).

“Não aceito que a nossa mentalidade seja menor do que estar entre os três primeiros da Premier League. Acho que para construir coisas boas, às vezes precisamos de destruir outras. Então, por que não? Ano novo, vida nova e espero que o Manchester possa estar no nível que os adeptos querem. Eles merecem isso”, revelou o internacional.

Sábado é dia de jogo em Birmingham, onde o emblema de Manchester terá pela frente um Aston Villa longe de estar na sua melhor forma. A equipa de Steven Gerrard viu uma série de jogos serem adiados devido a surtos de covid-19, na época natalícia, e, naqueles em que participou, acabou por conceder duas derrotas consecutivas. O United, por sua vez, vem de uma difícil derrota frente ao Wolverhampton de Bruno Lage, na última jornada, por 1-0, graças a um golo de João Moutinho.

Olhos na Alemanha Durante este fim de semana, vale a pena ainda manter os olhos na Bundesliga. O Bayern de Munique de Robert Lewandowski, líder temporário da tabela classificativa alemã, vai enfrentar o FC Köln, sexto classificado, que pode surpreender e diminuir a distância para os primeiros lugares.