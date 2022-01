Azeredo salvo por não ter percebido o que leu

O ex-ministro da Defesa foi salvo pelos juízes do caso Tancos com interpretação legal polémica sobre os seus poderes hierárquicos. E é considerado ‘um cidadão médio normal’ que não compreendeu os memorandos que recebeu com o plano da operação ilegal montada pela PJM.





O Tribunal de Santarém absolveu na semana passada o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes de todos os crimes pelos quais estava pronunciado por entender, por um lado, que ele não tinha poder legal para punir disciplinarmente o diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) no esquema da ficcionada recuperação das armas de Tancos, e, por outro, por não ter tido noção das implicações de um memorando e de uma ‘fita do tempo’ que lhe foram entregues por Luís Vieira, o ex-diretor da PJM.

Estes documentos, em que era assumida a existência de uma operação paralela à da Polícia Judiciária e do Ministério Público, são classificados pelos juízes no seu acórdão como sendo de difícil entendimento para um «cidadão médio normal».

Apesar de este entendimento ser controverso, o Ministério Público já não tem qualquer possibilidade de recorrer, pois, nas alegações finais do julgamento, numa reviravolta surpreendente, pediu a absolvição do ex-governante, abandonando todas as acusações que deduzira contra Azeredo Lopes relativamente aos crimes de que fora indiciado no processo de Tancos e que levaram à sua demissão, em outubro de 2018.