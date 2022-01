Tempestade tropical Ana já matou 47 pessoas

A tempestade tropical Ana já fez pelo menos 47 mortos em Madagáscar, Moçambique e Malaui, e a maioria destes países tem estado sem eletricidade nos últimos dias, apontaram as autoridades locais esta terça-feira.

A tempestade, que se formou no leste da ilha principal de Madagáscar, desencadeou fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terras na capital, Antananarivo. De acordo com um relatório elaborado pela agência de gestão de catástrofes naturais, 39 pessoas morreram naquele país e cerca de 65 mil ficaram sem casa, desde o final da semana passada.

Depois de atravessar o oceano Índico, a tempestade Ana atingiu o norte e o centro de Moçambique, país onde provocou a morte de duas pessoas na província de Manica, no centro, elevando para quatro o total de óbitos, segundo um balanço preliminar das autoridades moçambicanas.

Pelo menos 40 famílias foram afetadas naquela zona, havendo também dezenas de casas destruídas, na sua maioria de construção precária.

No total, a tempestade já causou quatro mortes, 66 feridos, afetou 771 famílias, o correspondente a 3.870 pessoas, destruiu total e parcialmente 661 casas, 16 salas de aula e uma unidade hospitalar, naquele país africano.

O Governo moçambicano e as agências da ONU estimam que 500 mil pessoas sejam afetadas pela tempestade Ana nas províncias de Nampula, Zambézia e Sofala. Também o Instituto Meteorológico de Moçambique prevê quatro a seis ciclones na região durante a estação chuvosa, que termina no final de março.

No Malaui, morreram igualmente quatro pessoas, tendo a tempestade deixado a maior parte do país na escuridão, na segunda-feira, uma vez que as cheias repentinas forçaram as empresas de eletricidade a desligar os seus geradores.