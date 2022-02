Não era preciso ser génio nenhum, para concluir que o CDS ia por mau caminho, ainda pior do que com Portas, depois da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos





Adolfo Mesquita Nunes anunciou a mudança do seu voto do CDS para a IL, em plena campanha eleitoral para as legislativas.

Não era preciso ser génio nenhum, para concluir que o CDS ia por mau caminho, ainda pior do que com Portas, depois da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. Começou por ressaltar o medo de ir a votos, querendo a todo o custo a cobertura do PSD. Sá Carneiro – noutros tempos, é certo – só embarcou numa AD com o CDS, garantindo nela a presença do então PPM – que tinha então mais fama de uma certa esquerda.

O sucesso de Mesquita Nunes parece ter sido a ‘coragem’ de se afirmar homossexual. Uma ‘coragem’ que agora parece dar muitos dividendos políticos, até no partido em que estava, supostamente democrata cristão. Só me calha põe esta questão: como é que um cristão, mesmo homossexual, vai para ou apoia um partido que se diz liberal, ou seja, o oposto do cristianismo, e por isso rejeitado pela Igreja.