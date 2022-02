ISEG prevê crescimento de 10%

Os economistas do ISEG projetam que o Produto Interno Bruto (PIB) português cresça cerca de 10%, em termos homólogos, no primeiro trimestre do ano, ainda que muito influenciado pelo período de comparação. A estimativa é influenciada pela «expectativa de que até ao final do trimestre a crise sanitária tende a melhorar e as restrições de atividade a diminuir», mas principalmente pelo efeito base, dado que o primeiro trimestre do ano passado ficou marcado pelo segundo confinamento que teve um grande impacto para a produção trimestral. «Bastará que o PIB do 1.º trimestre de 2022 seja igual ao do trimestre anterior (ou seja, que se registe uma variação em cadeia nula) para que a variação homóloga do PIB no 1.º trimestre atinja cerca de 9%», defendem.

Menos otimista está o Fórum para a Competitividade ao dizer que Portugal registou a «segunda recuperação mais atrasada da União Europeia» e, por isso, a manterem-se as atuais políticas em vigor, só em 2028 o país regressará à trajetória económica que registava antes da pandemia. Isto significa que, o «crescimento perdido» pela pandemia só será recuperado daqui a seis anos.