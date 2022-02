Docente acusada de ter tido relações sexuais com aluno em Glasgow

Melissa Tweedie, uma professora de educação física da Escócia, foi esta segunda-feira acusada de ter tido relações sexuais com um aluno, em junho de 2017.

O estudante, que tinha 18 anos na altura, prestou hoje um depoimento numa audiência do Conselho Geral de Ensino para a Escócia, onde admitiu ter feito sexo com a professora, que tinha 23 anos de idade, quando tudo aconteceu, no hotel Premier Inn, situado em Glasgow. O aluno também revelou que estava alcoolizado, depois de ter ingerido cerveja, vinho, rum e shots no baile antes de se ter encontrado com Melissa.

O depoimento surgiu na sequência de várias acusações feitas contra a professora que, alegadamente, festejou com os alunos na discoteca SWG3, também em Glasgow, e foi depois para um hotel, de onde saiu por volta das 8h00 do dia seguinte.

Os alunos tinham reservado quartos no hotel Premier Inn por se situar perto da discoteca onde iria decorrer o baile. O estudante, contudo, revelou que não tinha qualquer relação com a professora antes do baile e não foi ele que a convidou para passar a noite no hotel.

A ex-professora e aluno terão dançado antes de se envolver. O jovem disse ainda que "sentiu pena" de Melissa Tweedie, que agora tem 27 anos, e que reside no Dubai, trabalhando como professora de ioga.