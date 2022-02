Zita Seabra: "Parecemos um Museu, ainda temos um partido comunista"

Zita Seabra foi, em tempos, uma das figuras mais proeminentes do comunismo em Portugal. Hoje em dia, anuncia a morte do PCP, mas também do PSD, do CDS e do BE. Só sobram o PS, o Iniciativa Liberal - da qual foi mandatária em 2019 - e o Chega. Com um pé em Portugal e um no mundo, olha com atenção para a política internacional, acusa o declínio na Europa e lamenta a forma como o país lidou - e lida - com os seus idosos, nomeadamente na altura de discutir a eutanásia, proposta à qual se mostra completamente contra, tal como a regionalização.

O Iniciativa Liberal cresceu exponencialmente nestas eleições. Esta conquista dos oitos deputados é um acordar do país para o liberalismo, ou se é só um sinal dos tempos?

Eu não posso falar em nome do IL. Fui apenas mandatária nas eleições de 2019, mas acompanho com o maior interesse toda a atividade do IL, porque é um partido novo que fazia falta em Portugal, de quadros, num país completamente estatizado e estatizante, em que tudo depende do Estado. Haver quadros jovens, muitos deles ligados diretamente a empresas, portanto ao mundo laboral, muitos deles no estrangeiro, com grande atividade e grande informação nas redes sociais, muito informados e muito qualificados, é algo que é muito importante para Portugal, e que fazia muita falta. O PSD é um partido que envelheceu, e foi pena, porque mudou de geração com Pedro Passos Coelho, e tinha exatamente este tipo de jovens quadros. Depois, voltou aos seus quadros mais ‘anos 60’, e isso teve consequências, estão à vista no resultado destas eleições. Creio que o IL vai marcar uma grande diferença no Parlamento. Primeiro, porque são bons quadros, e depois porque trabalham muito e são muito ativos. E estudam muito as coisas. Sempre que falam, mesmo nas redes sociais, quando acontece alguma coisa, é sempre interessante ir ver o que eles dizem, porque normalmente estão muito bem informados.

