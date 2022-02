Aeroportos. Movimento de passageiros aumentou em 2021 mas não atingiu metade do valor de 2019

No ano passado foram movimentados 25,6 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais.





No ano passado aterraram nos aeroportos portugueses 132,3 mil aeronaves em voos comerciais (um crescimento de 32% face a 2020) e foram movimentados 25,6 milhões de passageiros, mais 39,3% face ao mesmo período. Os dados preliminares são do Instituto Nacional de Estatística (INE) que acrescenta ainda que o movimento de carga e correio aumentou 29,8%, atingindo 190,7 mil toneladas.

Apesar das subidas, quando comparado com 2019, registaram-se quebras de 42%, 57,4% e 9,4%, respetivamente, pela mesma ordem.

Ainda no ano passado, França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos (primeira posição em 2020 e segunda posição em 2019), registando crescimentos de 31% no número de passageiros desembarcados e 30,8% no número de passageiros embarcados.

O gabinete de estatística disse ainda que a Suíça destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+37% e +34,2%, respetivamente), ocupando a quinta posição.

Fazendo as contas só a dezembro do ano passado, foram movimentados nos aeroportos nacionais 2,7 milhões de passageiros e 19,8 mil toneladas de carga e correio (+168,7% e +31,7%, respetivamente), “verificando-se uma desaceleração relativamente ao mês anterior, em que as variações homólogas foram +339% e +35,2%”, detalha o INE.

Mas comparando com dezembro de 2019, o movimento de passageiros caiu 32%, tendo o movimento de carga e correio contrariado a tendência e aumentado 1,3% (-1,6%).