D. Américo Aguiar: "Se queremos tolerância zero contra abusos, tem de ser transversal"

O quartel-general das Jornadas Mundiais da Juventude, que Portugal acolhe em 2023, já está a funcionar na antiga manutenção militar do Beato. D. Américo Aguiar, à frente deste ‘desígnio nacional’, fala dos preparativos e das expectativas. Não querendo interferir no trabalho da comissão que investiga abusos, admite que os números estão muito além do que até aqui foi reportado às dioceses.





Américo Aguiar tem 48 anos e foi ordenado há 21, depois de uma caminhada que começou com a vivência da fé no escutismo, onde entrou com 14 anos, em busca de aventuras como as dos escuteiros-mirins. Ainda tem essa lembrança dos heróis de banda desenhada que lhe traçaram o rumo no gabinete, agora instalado na antiga manutenção militar do Beato, onde está a sede das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). É um homem do Norte, de Leça do Balio, há três anos a viver na capital depois de ser ordenado bispo auxiliar de Lisboa em 2019 pelo Papa Francisco. Preside à fundação responsável pela organização das Jornadas em Portugal em 2023, um «designío nacional», diz - mote de uma conferência que dará na próxima semana, organizada pela associação Civicus. Pouco depois de chegar a Lisboa, foi um dos responsáveis pela criação da comissão para a investigação de abusos sexuais na diocese, a primeira que começou a trabalhar há três anos seguindo as diretivas de Francisco, antes da pressão aumentar e dos bispos portugueses decidirem dar luz verde a uma investigação histórica independente. É neste momento de clarificação do passado e de olhar para o presente e futuro que a Igreja portuguesa acolherá, no verão do próximo ano, o encontro criado por João Paulo II para jovens de todo o mundo. Focado nesses preparativos, fala da Igreja e da sociedade que quer ajudar a construir nos próximos anos.

Não fosse o adiamento para 2023 por causa da pandemia e Portugal estava a meses de acolher as suas primeiras Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). Vão ser mais especiais por serem as primeiras depois destes anos tão diferentes?

Tudo tem sido muito especial. Desde o anúncio do Papa em janeiro de 2019 no Panamá, nenhum de nós pensaria viver o que vivemos individualmente, como povo, como humanidade. Prolongar a data foi agridoce, porque nos deu mais tempo para organizar, mas o que vivemos não foi bem assim. Acho que o mais importante é chegarmos aqui com a consciência de que fizemos o certo, que foi desmobilizar as pessoas e os encargos para que a prioridade nos últimos anos fosse a resposta à pandemia. Quando as coisas voltaram a permitir voltámos a colocar o foco na preparação das Jornadas e desde então tudo tem corrido com alguma normalidade, com estes sustos das variantes que nos vão abalando, mas agora creio muito...

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber o jornal em sua casa. Saiba como aqui.