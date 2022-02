Augusto Santos Silva aponta ato russo como "ilegítimo e ilegal"

Antes de entrar para a reunião organizada pela Presidência francesa, em Paris, o ministro dos Negócios Estrangeiros deixou umas palavras sobre a atual situação entre Rússia e Ucrânia, expressando a sua solidariedade para com o povo ucraniano.





Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, manifestou a solidariedade de Portugal para com a Ucrânia, ao classificar o reconhecimento da independência dos territórios separatistas pró-Rússia por parte do Presidente Vladimir Putin como um ato "ilegítimo e ilegal".

"Em nome de Portugal, gostaria de expressar toda a minha solidariedade para com a Ucrânia e a nossa firme condenação do ato ilegítimo e ilegal da Federação Russa", declarou Augusto Santos Silva numa curta intervenção em inglês à entrada para a reunião organizada pela Presidência francesa sobre as relações da União Europeia (UE) e os países da região Indo-Pacífico, em Paris.

Para Augusto Santos Silva, esta discussão é "muito oportuna" e espera "que seja frutuosa".

Note-se que, pelo o facto de alguns dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE estarem em Paris, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, decidiu convocar para hoje à tarde uma reunião informal para discutir a imposição de sanções à Rússia, que decorrerá após o encontro ministerial com os países da região Indo-Pacífico, prevendo-se o início para as 16h00 (15h em Lisboa).

Para o final do dia, já está marcada uma reunião dos embaixadores dos Estados-membros junto da UE, para o aval final a este pacote de sanções anunciado pela UE.

Os Estados-membros da UE apresentaram várias propostas para as sanções à Rússia, que irão afetar cerca de 27 entidades, assim como 350 membros do parlamento russo e ainda deverão efetuar "o congelamento de bens de dois bancos privados russos", assim como restrições económicas às duas regiões separatistas.