Por Pedro Ramos

Nova Iorque, fevereiro 2022

«So, you want me to be a rope-a-dope?».

Muhammad Ali

«Ali just laid on the rope and I, like a dope, kept punching until I got tir».

George Foreman

Queridas Filhas,

As atuais condições macroeconómicas e geopolíticas recomendam a estratégia rope-a-dope. Defender bem os impactos que aí veem e conservar energia para atacar assim que a crise comece a se esbater. Boas oportunidades vão se abrir. Mas a paciência vai ser crucial, bem como a parceria com um bom investidor que tenha as ferramentas de ataque e defesa necessárias.

Mas o que é a estratégia rope-a-dope? Um pouco de história pugilista. Muhammad Ali foi considerado um dos melhores pugilistas da sua geração se não mesmo de todos os tempos. Teve uma ascensão meteórica até ser coroado como Campeão Mundial de pesos pesados em 1964 com apenas 22 anos. Manteve o título e a invencibilidade até 1971 quando perdeu com o também invicto Joe Frazier.

De seguida, Ali exilou-se do desporto devido a recusar lutar na guerra do Vietnam. Joe Frazier manteve a sua invencibilidade e domínio do desporto até ser destruído pelo também invicto George Foreman por KO em apenas dois assaltos.

Quando Ali pode voltar ao desporto foi-lhe oferecida a oportunidade de lutar pelo título com Foreman. Aos 25 anos, Foreman era o favorito para ganhar a Ali que tinha quase 33 anos.

O combate foi marcado para o Zaire, e denominado de ‘Rumble in the Jungle’. Durante os treinos, Ali desenvolveu uma estratégia inovadora. Pediu aos parceiros para lhe baterem com força no tronco para aumentar a resistência. Também se treinou a encostar às cordas do ringue para que a potência dos golpes fosse transmitida para o ringue e não encaixada a 100% pelo seu corpo. Finalmente, treinou como esquivar a cabeça de golpes enquanto encostado nas cordas. Dessa forma evitava o KO de um golpe na cabeça e limitava bastante o dano de golpes no corpo.

E assim aplicou a estratégia de rope-a-dope. Durante os primeiros sete assaltos, defendeu-se nas cordas enquanto o muito poderoso e temido Foreman aplicava os seus golpes. Foreman apenas conseguia atingir o tronco de Ali causando pouco dano. Entretanto, Foreman ia esgotando as suas energias e ficando cansado. Sentindo isso, Ali lançou uma rápida combinação no oitavo assalto que levou Foreman ao tapete e coroou Ali de novo campeão mundial. O rope-a-dope ajudou Ali a derrotar uma força bem mais poderosa que ele.

Pela frente temos forças muito poderosas hoje. Tensões geopolíticas abundam em áreas extremamente sensíveis como Ucrânia, Taiwan e Irão. Por outro lado, como vimos na última carta, as taxas de juro vão subir materialmente o que criará problemas macroeconómicos quer na Europa quer nos USA: menor consumo, maior pressão no orçamento do estado pelo aumento da despesa de juros, potencial aumento de falências de empresas e problemas de economias mais frágeis em financiarem as suas dívidas públicas. Mas deixar o dinheiro em caixa também não é boa opção: com a inflação a subir o poder de compra das poupanças decresce rapidamente. O que fazer?

Primeiro temos que jogar à defesa enquanto a força da crise se faz sentir: comprar empresas com balanços sólidos, perspetivas de crescimento resistentes a conjuntura económica e boa gestão. Comprar seguro de queda das ações principalmente das empresas mais sensíveis a aperto dos mercados de dívida e deterioração da conjuntura económica. Se possível apostar mesmo na queda das ações desse tipo de empresas através de vendas curtas. Este tipo de análise deve ser deixado com profissionais com experiência em conjunturas deste tipo.

Os mercados financeiros tendem a exagerar movimentos em cada lado: bolhas especulativas em mercados exuberantes e crashes de pânico em mercados a descer. Isto abre oportunidades para o investidor calmo e paciente. Com o capital e posição sólida construída com a defesa durante a crise, gradualmente devemos começar a investir em boas empresas que se encontrem a vender a saldo depois do crash. Isto exige paciência, cuidadosa análise das perspetivas das empresas e um investidor profissional com experiência.

Uma crise (económica, geopolítica) gera naturalmente medo. Mas precisamos de saber ver e aproveitar as oportunidades nestas descontinuidades. John F. Kennedy disse que em mandarim, crise usa dois carateres: um que representa perigo e outro que representa oportunidade. Por isso temos que defender o perigo e aproveitar a oportunidade. Tal como Ali fez com rope-a-dope…