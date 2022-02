Altice garante 5G em todas as capitais de distrito e ilhas

Operadora lançou os serviços de 5G no início de janeiro e garante que o 5G da MEO está disponível em todas as capitais de distrito, chegando a cerca de metade da população no território nacional.





A Altice Portugal não tem dúvidas: “2022 ficará na história das comunicações como o ano do lançamento comercial da rede 5G em Portugal”. E, para a empresa, o 5G do MEO é mais um motivo para promover um país a uma só velocidade e a tecnologia como ativo ao serviço de todos os portugueses.

O 5G do MEO está disponível, desde o primeiro dia de janeiro, em todas as capitais de distrito, estando a decorrer um período de experimentação gratuita até 31 de março. Segundo os dados da Altice, atualmente cerca de metade da população no território nacional já tem acesso ao 5G da Altice e todos os tarifários MEO são compatíveis com o 5G.

“A Altice Portugal acredita que a tecnologia é um facilitador da coesão social e territorial pelo que o investimento na robustez e expansão das suas redes tem sido contínuo e constante», diz a empresa que acrescenta que dos três mil milhões de euros investidos, um terço foi dedicado a dotar o país de infraestruturas fixas e móveis, que hoje dão acesso a comunicações de alto débito.

No total, são seis milhões de casas e de empresas com fibra ótica da Altice Portugal e uma rede móvel 4G com cobertura praticamente integral da população (99,7%).

Já as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores têm sido também uma prioridade na defesa da igualdade de acesso e da proximidade ao território, garante a Altice.

A Madeira atingiu, no final de 2021, os 97% de cobertura de fibra ótica. E a rede móvel assegura uma cobertura de cerca de 99,5% em 4G tanto na Ilha da Madeira como na Ilha do Porto Santo. Hoje cerca de metade da população do Funchal já pode ter acesso ao serviço 5G do MEO.

Nos Açores, a rede de fibra ótica irá alcançar, este ano, um valor superior a 97% de cobertura da população e a rede móvel 4G situa-se nos 97,33% estando previstas 20 novas estações móveis. Ponta Delgada tem acesso ao 5G desde 1 de janeiro, sendo que a nova rede móvel vai estar disponível em todas as ilhas do arquipélago até ao final deste ano.

“Acreditamos que o 5G é uma ferramenta para garantir a universalidade de acesso das comunicações a todos os portugueses. Por isso o 5G MEO está disponível, desde a primeira hora do ano, em todas as capitais de distrito dando início a uma nova era tecnológica. De norte a sul, no litoral e no interior e nas Ilhas da Madeira e dos Açores. Para a Altice Portugal todos contam. Por um Portugal mais competitivo, mais digital e mais inclusivo” afirma Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal.