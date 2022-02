Filme sobre Volodymyr Zelensky? Fãs querem-no, mas com um pedido especial: interpretado por Jeremy Renner

Visto como um herói, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem ganhado vários fãs por estar a defender até à última a sua pátria. Esta força tem levado os internautas a pedir um filme, produzido em Hollywood, sobre o líder ucraniano de 44 anos, com o ator Jeremy Renner enquanto Volodymyr Zelensky.

"Será óbvio para todos que Jeremy Renner é a única opção lógica para interpretar Zelensky nos guiões que já estão quase de certeza a escrever?", perguntou uma pessoa na rede social Twitter, numa publicação onde partilhou uma fotografia com os dois homens lado a lado, notando-se as semelhanças físicas.

Apesar de o presidente ucraniano ter a mesma altura do que o ator - 1,50 m -, Zelensky é ligeiramente mais baixo. No entanto, ambos têm olhos castanhos, cabelo curto e castanho e possuem uma linha do maxilar bastante idêntica.

Para tornar esta ideia mais real, os fãs do ator têm partilhado fotografias de Renner no filme de ação "The Hurt Locker", onde interpreta um herói de guerra, combinadas com as imagens de Zelensky nas ruas para defender Kiev do ataque russo.

No entanto, o entusiasmo dos fãs foi reagido muito rapidamente com críticas negativas. "Os ucranianos estão a perder as suas vidas e a ter as suas casas/empresas destruídas e temos realmente pessoas a twitar 'Jeremy Renner deve interpretar Zelensky no filme sobre isto!!"". "É a coisa mais patética e insípida em que se poderia estar a pensar neste momento": estes são alguns dos comentários à ideia desenvolvidas pelos amantes da sétima arte.

“Zelensky”, the new biopic starring Jeremy Renner pic.twitter.com/spRECW8waB — 🦠 😷 Quarantine Age Wasteland 💉🇺🇦 (@NorthCaroliNats) February 26, 2022

And Jeremy Renner gonna win an Oscar playing Vlodymyr zelensky...They both.. pic.twitter.com/Ex3fLSuflY — Mawuli kokouvi (@kokouvi_mawuli) February 28, 2022