"O mundo está connosco. A verdade está do nosso lado". Zelensky agradece voto de condenação da ONU à Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, agradeceu, esta quarta-feira, o voto de condenação à Rússia aprovado esta tarde pela Assembleia-Geral (AG) da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Agradeço a aprovação da AG da ONU, com uma maioria de votos sem precedentes, da resolução que exige à Rússia que pare imediatamente o ataque traiçoeiro à Ucrânia”, começou por dizer na publicação que partilhou na rede social Twitter.

“Estou grato a todos e a todos os Estados que votaram a favor. Escolheram o lado correto da história”, salientou, ao considerar ainda que os resultados - 141 votos a favor, 35 abstenções e cinco votos contra - “mostram de forma convincente que uma coligação global anti-Putin foi formada e está a funcionar”.

“O mundo está connosco. A verdade está do nosso lado. A vitória será nossa”, concluiu.

